Rinnovo Lautaro, in settimana incontro decisivo? “Richiesta di 6 mln, per l’Inter…”

La trattativa per il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez con l'Inter procede bene: in settimana arriva l'agente a Milano

"Lautaro Martinez, a bordo del suo vistoso Suv Lamborghini, ieri è stato il primo ad abbandonare la Pinetina, ma, ironia della sorte, il Toro dovrebbe essere anche il primo tra i calciatori in attesa di rinnovo ad apporre la sua firma sul nuovo contratto. Queste sono le indicazioni che arrivano dal suo entourage e da viale della Liberazione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l'Inter. L'agente, Alejandro Camano, ha respinto l'offerta del Tottenham che si era spinto fino a 85 mln più 10 di bonus anche se potrebbe non essere finita qui. In Inghilterra, tra l'altro, si vocifera di un tentativo dell'Arsenal per convincere il Toro a lasciare l'Inter a parametro zero ma l'idea non stuzzica Lautaro, destinato a restare.

Per Lautaro, invece, arrivano segnali incoraggianti in ottica rinnovo: l'agente Camano è atteso in sede la prossima settimana per incontrare la dirigenza. "Per tutto quello che è successo dopo la cessione di Lukaku, il Toro ha la precedenza assoluta e la volontà è quella di blindarlo per allontanare da lui le possibili distrazioni in arrivo sulle ultime curve del mercato. La proposta che era stata accettata dai suoi ormai ex procuratori (4,5 milioni a salire più bonus) non è più d'attualità e anche l'Inter sa bene che sarà necessario mettere sul tavolo più di quella cifra", commenta il CorSport che poi dà i numeri della trattativa: Camano chiede, per il suo assistito, 6 mln all'anno, cifra giudicata alta dall'Inter soprattutto per il lordo che genera e perché Lautaro non rientra nel Decreto crescita che ha permesso ai nerazzurri di stipulare contratti con stipendi alti per Eriksen, Lukaku e Vidal. "La volontà di trovare un'intesa, anche in tempi brevi, però c'è perché l'addio di Big Rom ha dato almeno per il reparto offensivo uno status importante a Lauty. E nessuno vuole perderlo", la chiosa del CorSport.