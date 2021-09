Inter, rinnovo Lautaro Martinez ai dettagli: cifre e scelta sulla clausola

Tutti i dettagli del prolungamento di contratto che l'attaccante argentino è pronto a firmare con la società nerazzurra

Oggi in esclusiva abbiamo intervistato l'agente di Lautaro Martinez, che si è detto ottimista sul rinnovo di contratto. L'entourage dell'argentino e l'Inter sono ormai ai dettagli, la firma è ormai imminente. Quali sono le cifre e la durata dell'accordo? Lo ha specificato La Gazzetta dello Sport: "Ci sono 6 milioni di motivi per essere felice. Con lo status, cambia anche lo stipendio dell'argentino. L'attuale contratto, firmato quando è arrivato dal Racing, prevede 2,5 milioni a stagione fino al 2023. La firma imminente invece gli porterà 6 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2025. E nel nuovo accordo non ci sarà alcuna clausola rescissoria, come quella da 111 milioni inserita nel 2018".