ESCLUSIVA Ag Lautaro: “Rinnovo ai dettagli, volontà chiara. Grande sintonia con l’Inter”

FCINTER1908 ha parlato in esclusiva del rinnovo del contratto con l'agente dell'attaccante argentino, Alejandro Camano

Il primo dei rinnovi che l'Inter dovrebbe concludere è quello di Lautaro Martinez . La trattativa ancora non è conclusa, ma nelle ultime settimane sono stati fatti dei passa avanti importanti per il prolungamento del contratto dell'attaccante argentino. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, che ha parlato della trattativa con l'Inter e del futuro del giocatore:

"Rinnovo chiuso? Non ancora, ci stiamo lavorando con l'Inter, in grande sintonia. Non è ancora definito, mancano dei dettagli per chiudere l'operazione. La volontà è quella di andare avanti insieme, la cosa importante è che Lautaro è molto felice all'Inter".