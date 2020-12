Inter, pronto il rinnovo per un punto fermo di Conte. “Le firme sono davvero vicinissime”

Oltre al mercato in entrata e in uscita, continua il lavoro dell’Inter per blindare i suoi punti fermi. E uno dei prossimi nerazzurri a prolungare il suo contratto con il club è Danilo D’Ambrosio, su cui sia Antonio Conte che tutti i suoi predecessori hanno sempre puntato.

Spiega infatti Calciomercato.com: “Affidabilità e certezze: questo è il pensiero dell’Inter su Danilo D’Ambrosio, difensore su cui il club punta forte e per cui si sta preparando il rinnovo da tempo. Ora ci siamo davvero, le strette di mano e le firme sono vicinissime.

Antonio Conte punta molto sulla sua affidabilità e lo ritiene importante per la sua squadra: ecco perché a gennaio non andrà via, ma soprattutto l’Inter sta studiando un rinnovo che è molto vicino al traguardo. I sondaggi non sono mancati dalla Serie A, è solo Inter nel futuro del numero 33″.