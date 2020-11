Ag D’Ambrosio: “Per l’Inter è incedibile, sogna di restare il più possibile. Difficile che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Vincenzo Pisacane, noto procuratore, ha parlato così di uno dei suoi assistiti, Danilo D’Ambrosio, pilastro dell’Inter di Antonio Conte ma anche dei tecnici passati.

“D’Ambrosio è un destro, ma a sinistra si adatta molto bene. Per diversi anni c’è stata la possibilità di un suo approdo al Napoli, ma non si è mai concretizzato nulla perché per l’Inter è un calciatore incedibile. Il suo sogno ed il suo desiderio sono quelli di restare a Milano più tempo possibile, è da otto anni che veste la maglia dell’Inter e quindi trovo molto difficile vederlo difendere i colori del Napoli”.