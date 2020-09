CdS – Inter, Lautaro chiederà molto più di 5mln: “Una cosa Marotta non ha proprio gradito”

Qualora nei prossimi giorni il Barcellona non concretizzasse il suo interesse per Lautaro Martinez, tra l’Inter e gli agenti del Toro potrebbe davvero partire la trattativa per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro potrebbe offrire uno stipendio di circa 5 milioni di euro a stagione, ma tutto lascia pensare che dall’altra parte arriveranno richieste più molto più alte. In tutto questo, riferisce il quotidiano, Marotta e Ausilio non hanno gradito il tour spagnolo degli agenti del giocatore:

“Diciamo che Marotta e Ausilio non hanno gradito il recente blitz di Zarate e Yaque in Spagna. E’ stato inteso come un modo per andare a caccia di offerte, soprattutto se davvero c’è stata una tappa a Madrid. Il Real ha smentito, ma chissà che far filtrare certi rumor non nascondesse il tentativo di forzare la mano al Barça (…). In casa nerazzurra hanno già le idee chiare, ovvero proporre un ingaggio da 5 milioni più bonus. Dall’altra parte, tutto lascia credere che la richiesta sarà decisamente superiore“.

(Fonte: Corriere dello Sport)