Rinnovo Skriniar, ecco cosa traspare dall’Inter. “E l’agente di Milan sa che…”

In casa Inter, continua a tenere banco la trattativa per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar: gli aggiornamenti

In casa Inter, continua a tenere banco la trattativa per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar, il cui accordo vigente con l'Inter scade a giugno 2023. "«Nel corso della settimana dovremmo avere un incontro col suo agente, dobbiamo arrivare a una conclusione. Milan è molto attaccato alla maglia». Beppe Marotta l’ha ribadito pure ieri: volontà dell’Inter è arrivare al rinnovo di Skriniar entro la fine della prima parte della stagione. Tutto fa pensare che non ci saranno intoppi, anche alla luce della volontà del giocatore", commenta Tuttosport.