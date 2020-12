Corsera: “Inter, domani il vertice Conte-club. Ma non serve riunione per la cessione certa”

Passato il Natale, in casa Inter è tempo di rimettersi al lavoro per pianificare le strategie immediate di mercato per rendere l’organico competitivo al fine di raggiungere il tanto sognato scudetto. Il Corriere della Sera illustra gli obiettivi del club nerazzurro, che ha bisogno di diverse cessioni prima di rinforzarsi: “Il vertice di mercato dei nerazzurri è in programma martedì e vi parteciperà Conte. Ma non servono riunioni per pianificare la cessione di Eriksen, pagato un anno fa 28 milioni.

La trattativa con il Paris Saint-Germain per lo scambio con l’argentino Paredes non è ancora decollata. Servirà tempo. Il nuovo allenatore Pochettino deve prima insediarsi e valutare le caratteristiche della rosa anche se è stato con lui al Tottenham che Eriksen ha dato il meglio. L’Inter per il danese guarda anche alla Premier e intanto spera di cedere due centrocampisti in sovrannumero: Nainggolan e Vecino. Serve un vice Lukaku. Piace Milik, ma il Napoli pretende 18 milioni per un giocatore che a giugno si svincola gratis”, si legge.