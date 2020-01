CdS – Inter, un’altra rivoluzione sugli esterni: da Cedric a Erkin, quanti flop

Un’altra – l’ennesima – rivoluzione sulle fasce. In casa Inter, il mercato ha portato nuovamente innesti sulle corsie laterali per provare a risolvere una situazione d’emergenza. Sono arrivati Young e Moses per accontentare Conte e ampliare il ventaglio di scelte. Il Corriere dello Sport fa l’elenco dei calciatori passati ad Appiano Gentile recentemente e che hanno trovato poca fortuna.

“In ogni caso, la rivoluzione sulle fasce è ormai una costante nelle ultime stagioni. E la situazione non è cambiata nemmeno con il passaggio dalla difesa a 3 a quella 4. In sostanza, che si sia trattato di terzini o, adesso, di laterali a tutta fascia, quelle posizioni non hanno mai avuto un vero padrone. Lazaro, l’ultimo esempio, è durato 6 mesi. Come Cedric, sbarcato lo scorso gennaio, per prendere il posto dell’infortunato Vrsaljko, un altro terzino che ha avuto poca fortuna. Al pari di Dalbert, scambiato la scorsa estate con Biraghi. Mentre, andando più indietro nel tempo, basti ricordare i vari Cancelo, Ansaldi, Montoya, Telles, Dodò ed Erkin, il record-man assoluto visto che alla Pinetita ha resistito solo un’estate, quella del 2016“.