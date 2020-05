Inter, torna Perisic? Spunta un’ipotesi a sorpresa fin qui mai considerata: Marotta direbbe sì

Secondo quanto stabilito le contratto di cessione in prestito lo scorso agosto, il Bayern Monaco aveva il diritto di riscattare Ivan Perisic dall’Inter per 20 milioni di euro entro venerdì. Il termine è scaduto, ma le due società continueranno a dialogare in questo senso. A meno che la trattativa non si areni definitivamente. “Costringendo”, così, Perisic a tornare a Milano alle dipendenze di Conte. Un’ipotesi interessante, che però promette di far discutere parecchi tifosi. A meno che i due club non si accordino per il rinnovo del prestito per un altro anno:

“Il nodo Perisic non si scioglie (…). Bisogna allora che Inter e Bayern scendano a patti: ci vorrà altro tempo. Abbassare le pretese, da parte nerazzurra, dovrà essere il primo passo. L’altra possibilità è il rinnovo del prestito per un altro anno. Un compromesso per l’Inter significherebbe infatti sgravarsi di un ingaggio pari a 4,6 milioni a stagione (il croato ha un contratto fino al 2022)“.

(Fonte: Corriere dello Sport)