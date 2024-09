Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così della situazione di Davide Frattesi: "A me spiace per Frattesi perché quando sei un perno così importante, se non giochi nel club ad un certo punto tu calciatore devi giocare. Io se fossi in lui questa situazione per un anno me la ingoio, ma adesso che continuo a fare risultati, cercherei di capire il mio futuro lontano dall'Inter".