Mercato, la Roma si fionda su un obiettivo dell’Inter. “Costa almeno 25 mln”

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: per Mourinho è l'obiettivo numero uno in vista della nuova stagione

In casa Inter, il tema portieri resta di grande attualità anche perché il futuro di Handanovic è ancora da decifrare: il portiere ha un contratto fino al 2022 e, al momento, non ci sono segnali per un imminente rinnovo. Tanto che, da diversi mesi, si vocifera di un interesse concreto dell'Inter per il portiere dell'Udinese Juan Musso, autore di annate positive in Friuli.