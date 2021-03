Mercato, Roma a caccia di un esterno. Pinto bussa a casa Inter

Il club giallorosso è interessato a Dimarco del Verona, di proprietà dell'Inter, ma in prestito alla squadra allenata da Juric

"Pinto dovrebbe andare a trattare con l’Inter, che detiene il cartellino del giocatore, a meno che il Verona non lo riscatti, come sembra, per una decina di milioni. Il suo agente, Beppe Riso, lo stesso di Mancini e Cristante, nei giorni scorsi era a Trigoria e chissà che Pinto non abbia sondato il terreno anche per il terzino sinistro che Juric quest’anno ha trasformato in uno dei migliori del campionato. Ultimo nome è quello di Emerson Palmieri: alcune voci in Inghilterra lo davano vicino al rientro a Roma, ipotesi che a lui non dispiacerebbe, ma per ora non c’è davvero nulla di concreto", si legge su Gazzetta.it.