ESCLUSIVA Ventre: “Radu fortissimo: Inter, può sostituire Handanovic. Dimarco…”

Michael Ventre, ex attaccante della Primavera nerazzurra, non ha dubbi sul portiere rumeno: "Fortissimo, può sostituire Handanovic"

Fabio Alampi

Arrivato all'Inter nel gennaio del 2014, proveniente dal Genoa, Michael Ventre è stato uno dei calciatori più talentuosi della prima Primavera nerazzurra targata Stefano Vecchi, che nel febbraio del 2015 conquistò il Torneo di Viareggio. In esclusiva ai microfoni di Fcinter1908 racconta: "Ho dei bellissimi ricordi, sia del mister che dei compagni, persone veramente fantastiche. Il mister è sicuramente uno dei più bravi e competenti che ho avuto, insieme a Liverani: preparato, ci crede sempre, è anche grazie a lui se abbiamo vinto quel Viareggio. La squadra era fortissima, potevamo fare anche di più: qualcuno oggi gioca in Serie A, altri in B, a dimostrazione di come l'Inter abbia sempre fatto un ottimo lavoro a livello di settore giovanile".

Una stagione che Michael visse da protagonista, nella quale segnò 5 gol in campionato e giocò da titolare la finale del Viareggio. La sua carriera, tuttavia, non ha rispettato le attese: "Ho giocato in Serie C e in D: dalla mia carriera mi aspettavo altro, per come parlavano bene di me e per come vedevo io l'ambiente calcistico potevo fare molto di più. Purtroppo a 17-18 anni non ho avuto la testa giusta e quindi non ho fatto quello che si aspettavano tutti. Adesso lavoro a Sanremo insieme a mia moglie, abbiamo due negozi di integratori sportivi, e nel frattempo continuo a giocare: sono tranquillo, mi diverto, non ho avuto fortuna con il calcio ma sono stato fortunato in tante altre cose".

Tra i pali di quell'Inter giocava quel Radu che, se dovesse persistere la positività di Handanovic, potrebbe finalmente fare il suo debutto stagionale.

"Radu è un bravissimo ragazzo, sempre divertente e solare. Ricordo che si vestiva in maniera molto stravagante... È fortissimo, è un '97, ha ancora una vita davanti per giocare in Serie A. Secondo me, rimanendo in questi anni all'Inter e potendo osservare Handanovic, potrebbe diventare il suo sostituto ideale: i nerazzurri potrebbero già avere in casa un portiere pronto, può essere una soluzione. Me lo ricordo ai tempi della Primavera, era veramente forte".

Un altro tuo ex compagno di squadra che sta facendo molto bene è Dimarco.

"Una splendida persona, con alle spalle una famiglia bellissima: gli auguro che possa fare sempre meglio. Secondo me il Verona è già una grande squadra di Serie A, ma a uno come lui può stare stretta. Sono molto contento che stia facendo così bene. Un futuro nuovamente all'Inter? Glielo auguro perchè se lo merita. È un ragazzo straordinario, spero che possa tornare all'Inter anche perchè è sempre stato tifoso nerazzurro, e fin da bambino ha sempre giocato lì. Spero per lui che possa tornare, essendo molto forte ci può stare".