Da Roma: Mourinho vuole un giocatore dell’Inter, si ragiona sullo scambio

Spunta un possibile scambio di mercato tra Roma e Inter in vista della prossima stagione.

Achraf Hakimi può lasciare l’Inter entro il 30 giugno di fronte a un’offerta considerata congrua dalla società nerazzurra. Non i 60 milioni offerti dal Paris Saint-Germain, ma almeno 70 milioni (meglio ancora se la proposta arrivasse a 80). Continua a circolare il nome di Alessandro Florenzi per la sostituire dell’esterno marocchino e spunta anche l’ipotesi scambio tra Inter e Roma, come fanno sapere dalla Capitale.