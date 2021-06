Retroscena AS: “L’Inter voleva Ancelotti per il dopo Conte. No di Carletto”

Carlo Ancelotti si appresta a tornare sulla panchina del Real Madrid: ma emerge un succoso retroscena che riguarda l'Inter

Carlo Ancelotti si appresta a tornare sulla panchina del Real Madrid, dopo aver conquistato nella capitale spagnola nel 2014 la decima Champions League nella storia delle Merengues. Tra Italia e Spagna, ormai, le indicazioni vanno tutte nella direzione del grande ritorno dell'attuale tecnico dell'Everton. Ma, proprio dalla Spagna, e precisamente da AS, arriva un succoso retroscena. Secondo la testa vicina alle vicende di casa Real, infatti, nei giorni scorsi Ancelotti avrebbe rifiutato una proposta per sedersi sulla panchina dell'Inter :

"Ancelotti, dal canto suo, attende con calma gli eventi. In questo contesto è diventato il favorito per la panchina della merengue e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in merito. All'Everton è contento e nelle ultime settimane ha rifiutato una proposta dell'Inter, che lo ha cercato quando la rottura con Conte è diventata inevitabile. Ma al Madrid, club con cui ha avuto un rapporto speciale, non potrebbe mai dire di no".