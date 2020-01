Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oggi c’è stato un nuovo contatto della Roma per cercare di prendere Matteo Politano. Sul giocatore, però, sempre secondo Sport Mediaset, c’è forte l’interesse del Milan con l’Inter che mette in vendita l’ex Sassuolo a 25 milioni di euro. La Roma, però, dopo l’infortunio di Zaniolo ha accelerato per Politano, avanzando anche un sondaggio per Castrovilli.