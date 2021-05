Inter, nuovo estimatore per Skriniar. GdS: “La Roma farà un tentativo in tempi brevi”

Milan Skriniar è finito nel mirino della Roma, secondo La Gazzetta dello Sport: il difensore è un vecchio pallino di Mou

In casa Inter c'è necessità di chiudere e definire cessioni che possano dare ossigeno al bilancio nerazzurro. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse concreto del PSG per Hakimi, tanto da arrivare ad offrire il cartellino di Paredes oltre ad una cospicua somma economica per un totale attorno ai 50 mln di euro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, Skriniar non è l'unico giocatore che ha mercato. "Le sirene, però, non cantano solo dall’estero e qualche interessamento per i gioielli nerazzurri arriva anche dal nostro campionato: Milan Skriniar ha un nuovo estimatore in Serie A. Il difensore nerazzurro è un vecchio pallino di Mou, che l’avrebbe voluto prima al Manchester United e poi al Tottenham: nella sua Roma serve un centrale dominante come lo slovacco e per questo sarà fatto in tempi brevi un tentativo", evidenzia infatti La Gazzetta dello Sport.