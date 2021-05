L’Inter cerca liquidità, tre i sacrificabili. In lizza anche uno dei titolari di Conte

L'arrivo di Oaktree non basta, per costruire un'Inter vincente serviranno delle cessioni anche importanti

Andrea Della Sala

In attesa dell'incontro tra Conte e il presidente dell'Inter Zhang che definirà le linee future del club, è chiaro che qualche cessione ci dovrà essere. L'obiettivo è avere una squadra competitiva, ma sono almeno tre i nomi individuati per creare una sorta di tesoretto per il mercato.

Potrebbe partire uno dei titolarissimi di Conte, Marcelo Brozovic. Il croato già lo scorso anno sembrava vicino al passaggio al Psg in uno scambio con Paredes e l'interesse dei francesi potrebbe farsi di nuovo vivo. "Il contratto in scadenza tra dodici mesi mette l’Inter nelle condizioni di dover valutare di nuovo una possibile partenza: Marcelo compirà 29 anni a novembre, guadagna 3,5 milioni netti e presto potrebbe bussare alla porta del club per discutere di rinnovo, provando a strappare l’ultimo maxi-contratto della carriera. A togliere l’imbarazzo potrebbe pensarci ancora una volta il Psg, che di recente ha riallacciato i contatti sospesi un anno fa. Stavolta niente scambio, trasferimento secco per una cifra che potrebbe accontentare tutti", spiega La Gazzetta dello Sport.

Il croato potrebbe non essere l'unico big a partire. "In Viale della Liberazione valuteranno qualsiasi offerta, anche per giocatori importanti come Skriniar, De Vrij, Perisic o Eriksen: gli ultimi due guadagnano rispettivamente 5 e 7,5 milioni e hanno un appeal importante sul mercato internazionale. Ma il grosso del tesoretto potrebbe arrivare trovando una sistemazione a Vidal e Sanchez, titolari di contratti pesanti nonostante un rendimento al limite della sufficienza. I due cileni hanno ancora due anni di contratto per circa 28 milioni netti complessivi e poca voglia di fare le valigie. Su Vidal c’è il Marsiglia di Sampaoli, ex c.t. del Cile, ma siamo solo ai primi approcci, mentre Sanchez potrebbe interessare in Sudamerica", si legge sul quotidiano.