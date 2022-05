Romano: “Bremer-Inter? Si è parlato anche di PSG, voglio far chiarezza”

Tutta la verità sul futuro di Gleison Bremer. L'esperto di calciomercato ha parlato così del difensore brasiliano in chiave Inter

Tutta la verità sul futuro di Gleison Bremer. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così del difensore brasiliano in chiave Inter: “Bremer-Inter? Volevo chiarire: si è parlato di PSG all’estero, è vero che c’erano degli scout a seguirlo, ma a oggi l’Inter resta in vantaggio per Bremer. L’Inter è molto avanti lato giocatore, deve chiudere l’accordo col Torino. Ma i nerazzurri restano in pole per il colpo da gennaio”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).