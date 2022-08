Mercato Inter, Romano: “Dumfries-Chelsea? Rivelo una cosa che non ho mai detto”

La verità su presente e futuro di Denzel Dumfries. In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dell’esterno dell’Inter: “Dumfries? Inzaghi è stato chiaro e tutta l’Inter lo è da oltre un mese sul fronte uscite, nonostante in tanti abbiano dato per fatto Skriniar nelle scorse settimane. Per vendere i giocatori servono accordi. Il Chelsea a oggi offerte per Dumfries non ne ha fatte. Vi rivelo una cosa che non ho mai detto: Dumfries nonostante le chiamate dalla Premier sta molto bene all’Inter e in ottica Mondiale sa che giocare da titolare è fondamentale in ottica Mondiale”, le sue parole al canale di SOS Fanta.