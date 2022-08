Main Sponsor Inter, problemi con Digitalbits: Binance si propone come alternativa

Nonostante le prime voci di un interesse di Binance, la priorità dell'Inter è di tenere i contatti con i manager di Digitalbits per "cercare di convogliare ogni risorsa economica verso il compenso da ‘main sponsor’ dopo aver interrotto ogni altra collaborazione, dalla presenza sul sito a quella sulle maglie della Primavera e della squadra femminile. In questo momento la priorità dell’Inter sarebbe questa, in modo da cercare di arrivare fino al termine della stagione e cambiare successivamente. Ma per continuare in questo modo serviranno nuovi pagamenti di Digitalbits nel momento in cui si esaurirà la copertura di quelli già effettuati in minima parte rispetto a quanto pattuito. Ed è su questo che l’Inter vuole ottenere garanzie che, però, non sembra stiano arrivando in modo convincente", commenta Tuttosport. Ed ecco il motivo per cui Binance è già in lista tra le possibili alternative.