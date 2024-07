Dopo aver lasciato l'Inter e reduce da una stagione in chiaroscuro in Bundesliga con l'Union Berlino, infatti, il laterale tedesco sarebbe finito nel mirino del Torino

