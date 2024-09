Alla fine, il futuro di Mario Hermoso sarà sì in Serie A, ma non all'Inter, al Napoli e al Milan, le squadre che lo avevano cercato nei mesi scorsi

Alla fine, il futuro di Mario Hermoso sarà sì in Serie A, ma non all'Inter, al Napoli e al Milan, le squadre che lo avevano cercato nei mesi scorsi. Il difensore ex Atletico Madrid, svincolato, sarà infatti un nuovo giocatore della Roma.