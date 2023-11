Djalo-Inter, Romano spiega: “Contatti per il colpo a 0, club procederà se…”

L'Inter è tornata forte su Tiago Djalo a parametro zero: ecco il tweet di Fabrizio Romano sul possibile colpo in difesa

Anche Fabrizio Romano conferma la notizia data qualche settimana fa da FcInter1908: l'Inter è tornata forte su Tiago Djalo a parametro zero. Ecco il tweet dell'esperto di mercato internazionale sul difensore: "L'Inter sta lavorando all'operazione Tiago Djaló, per ingaggiarlo come free agent nel 2024. Contatti in corso con l'entourage del giocatore per discutere un possibile trasferimento a parametro zero.