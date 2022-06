Romano: “Dybala, ottimismo Inter. Lukaku? Lo scenario. Bremer, non risulta che…”

Da Gleison Bremer a Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Così l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato su Twitch delle strategie dell'Inter per l'estate: “Dybala è una situazione da tenere sotto controllo. L’Inter questa settimana avrà nuovi contatti coi suoi agenti, la frase di Marotta di qualche giorno fa dimostra ottimismo. Zanetti ha parlato con lui prima e dopo la gara di Wembley con l’Italia con ottime sensazioni, l’Inter continua a lavorare a questo affare, poi le operazioni vanno chiuse e firmate dunque, ingaggio e commissioni. Sicuramente Dybala sta aspettando l’Inter da tempo. Si tratta di una settimana di nuovi contatti tra le parti, questo sì.

Ritorno di Lukaku all’Inter? Da quello che mi sento di dire è impossibile fare percentuali. Lui vuole tornare all’Inter e lo sanno anche i muri, da qui a tornare all’Inter ci vuole che il Chelsea dica che può tornare a queste condizioni. Oggi Lukaku, il suo avvocato e il club inglese non hanno ancora nemmeno parlato. Non c’è un dialogo diretto, ci vuole pazienza. Bisogna capire se il Chelsea darà apertura e a quali condizioni. Non c’è una trattativa Inter-Chelsea ancora.