Romano: “Gosens colpo anticipato, Inter programma il futuro con questi due nomi”

I dirigenti dell'Inter stanno già lavorando al futuro: ecco i primi due nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per l'estate

Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono due obiettivi di mercato dell’Inter per giugno. I nerazzurri stanno già lavorando al futuro, la conferma arriva anche da Fabrizio Romano: “Scamacca e Frattesi? Si sta lavorando per il futuro, non per gennaio come qualcuno invece diceva. L’Inter sta programmando già la prossima stagione, il colpo Gosens è anticipato rispetto all’estate, la direzione è quella”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).