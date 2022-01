Tutto sui rinnovi Inter: da Handanovic a Skriniar e de Vrij. Nuovo scenario Perisic

L'Inter pensa al mercato in entrata, ma anche a trattenere e blindare i giocatori già nella rosa di Simone Inzaghi: tutte le novità

Alessandro Cosattini

L'Inter si concentra sul mercato in entrata, ma non solo. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro anche per trattenere e blindare i giocatori già nella rosa di Simone Inzaghi. Da capitan Samir Handanovic a Stefan de Vrij e Milan Skriniar, ma occhio anche al nuovo scenario per Ivan Perisic dopo l’arrivo di Gosens. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport.

“Gosens è il secondo colpo futuribile messo in piedi dalla coppia Marotta-Ausilio. Il primo era stato Onana, che nelle idee del club affiancherà Handanovic, al quale nel mese di febbraio sarà proposto un rinnovo del contratto in scadenza. Si pianifica anche conservando, poi. A fine sessione di mercato - subito prima o subito dopo il derby - sarà ufficializzato quello di Marcelo Brozovic. L’accordo è raggiunto da tempo, sei milioni di euro di parte fissa più bonus che lo porteranno a sfondare quota sette, anche qui fino al 2026. Il prossimo passaggio sarà quello legato a Skriniar. Ma qui servirà calma. Anche perché il reparto difensivo potrebbe cambiare volto la prossima stagione: lo slovacco piace a mezza Europa, sullo stesso De Vrij non c’è certezza assoluta di una permanenza. La differenza, al solito, la faranno le offerte in arrivo. In fondo anche in questa stagione l’Inter ha dimostrato di saper rinunciare ad alcune pedine titolari. La risposta è la programmazione, appunto”, si legge.

Focus a parte per Ivan Perisic, legato appunto all’arrivo di Gosens delle ultimissime ore. "Ivan guadagna 5 milioni netti a stagione e vorrebbe migliorare il suo compenso nel prossimo contratto, mentre l’Inter – come noto – ha già avviato il programma di riduzione del costo del lavoro, come da richiesta della famiglia Zhang della scorsa estate. Difficile capire ora se Perisic sia pronto per un eventuale passo indietro per riavvicinarsi all’Inter, sposando la nuova politica societaria. Di sicuro non sono cambiate le intenzioni della dirigenza, che è pronta a convocare il giocatore e i suoi agenti a febbraio, a mercato chiuso, per provare a sbloccare la situazione e presentare una nuova offerta di rinnovo, che potrebbe essere di altri due o tre anni, ma a quattro milioni a stagione. Ecco perché l’arrivo di Gosens si conferma strategico sotto ogni punto di vista: ora l’Inter non si sente più scoperta nel ruolo, visto che ha appena messo le mani sul difensore (esterno) più decisivo dal punto di vista realizzativo dal 2013 in poi in Serie A, con 25 reti”, si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)