Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica con l'Arsenal per il centravanti

Sfumato Gianluca Scamacca, l'Inter riapre il dossier Folarin Balogun. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica con l'Arsenal per il centravanti: la decisione è stata presa, presto avverranno nuovi dialoghi per lo statunitense, per il quale Marotta e Ausilio presenteranno una nuova offerta a breve. E' da sempre lui infatti il preferito della dirigenza per l'attacco dell'Inter.