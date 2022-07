Romano: “Inter, per Skriniar ora è tutto fermo. La verità è che il PSG…”

Stallo totale. Nessuna novità sull’asse Milano-Parigi per Milan Skriniar. In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro del giocatore: “Bisogna capire cosa succede con Skriniar ora, se l’Inter vorrà resistere o meno. Non è fatta ora col PSG e non è mai stata fatta, la verità è che il PSG è fermo a 50 milioni da qualche settimana. A oggi è ferma la situazione”, le sue dichiarazioni al canale di SOS Fanta.