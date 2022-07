Social, tifosi Inter infuriati: “Perso Bremer, ora non vi azzardate a vendere Skriniar”

Il Torino ha detto sì all'ultima proposta della Juve per Gleison Bremer: 40 milioni di euro più 7 di bonus per il difensore brasiliano. Per mesi l'Inter ha avuto in mano il giocatore, ma non ha mai affondato col club granata, così nella corsa si è aggiunta la Juventus che porta a casa il difensore. Rabbia e delusione da parte dei tifosi nerazzurri che adesso chiedono che almeno Milan Skriniar rimanga.