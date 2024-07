Sky – Inter, ecco l’identikit del rinforzo in difesa. Per Tessmann…

L'Inter sembra sempre più orientata a rinforzare la difesa di Simone Inzaghi con un giovane. Come riporta Sky Sport, la dirigenza sta pensando a un colpo 'alla Bisseck' per il reparto arretrato e Cabal del Verona è tra i nomi in lista (il prezzo è 10 milioni di euro). Ragionamenti in corso, poi si deciderà su chi affondare per il braccetto sinistro.