A KickOff sul canale YouTube di mondopengwin, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro dell'ex Inter Romelu Lukaku. "Napoli? Può essere se dovesse davvero uscire Osimhen, ma c’è una clausola da oltre 40 milioni di euro. O uscirà a condizioni più favorevoli o andrà in Arabia Saudita, dove è già tutto pronto per un suo arrivo. Le sue parole in conferenza sembrano aprire a questa possibilità ecco".