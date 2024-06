Lukaku sotto la guida di Conte ha raggiunto vette mai esplorate prima: 64 reti in 95 partite ufficiali, scudetto e corona di re di Milano. Quel che è successo dopo, fa storia a sé. Di certo, fosse rimasto Conte, Romelu non avrebbe mai valutato l’ipotesi di lasciare l’Inter per il Chelsea. E adesso si trova nella stessa condizione delle ultime due estati: vuole andare via da Londra. Antonio è la soluzione e il Napoli studia come affondare il colpo".