Romano: “Osimhen pensa ancora di lasciare il Napoli. Lukaku aspetta”

Victor Osimhen pensa ancora di lasciare il Napoli perché non è stato nemmeno convocato. Fabrizio Romano parla del giocatore del club partenopeo in procinto di lasciare il club con Antonio Conte che aspetta Romelu Lukaku. L'ex attaccante dell'Inter ha già un accordo con la società di De Laurentiis in attesa che sia completata la cessione del nigeriano.