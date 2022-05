Rompicapo Dybala verso Juve-Inter: “Marotta lo corteggia, lui ci tiene molto a…”

Finale di Coppa Italia speciale per Dybala. L’ultimo trofeo che potrà vincere con la Juve, contro l'Inter che lo corteggia

Sarà una finale di Coppa Italia speciale per Paulo Dybala. L’ultimo trofeo che potrà vincere con la maglia della Juventus, contro quell’Inter che monitora con grande attenzione la situazione ed è pronta all’assalto a fine stagione, per chiudere il colpo a zero. La Gazzetta dello Sport si sofferma così sul 10 verso il match: “A Marassi è apparso il più in palla e anche l’unico in grado di cambiare il volto di una partita in un istante. Il 10 della Juve non è solo il miglior marcatore bianconero con 15 reti stagionali (di cui 10 in Serie A), è anche l’unico del tridente ad aver fatto centro nelle ultime cinque gare (2 reti). Fino a ieri Dybala era quello più in dubbio dei tre.