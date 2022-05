Inter, tutte le mosse per l’attacco del futuro: ecco chi resta, chi va e chi arriva

Sono in corso in casa Inter i primi ragionamenti per la squadra che verrà e il focus della dirigenza è puntato sull'attacco. Il reparto offensivo potrebbe essere infatti oggetto di rivoluzione in estate, con diverse partenze e diversi arrivi. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus sui centravanti nerazzurri, partendo dal più importante, Lautaro Martinez: "I campioni d'Italia sono orientati a una conferma più che meritata, ma esiste una possibilità che debba andare sacrificato per esigenze economiche. Delle quattro punte è l'unico con mercato, ma è di fatto l'unico che promette tanti gol per diversi anni. In più, Lautaro ama l'Inter e Milano, lascerebbe solo controvoglia".