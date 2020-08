Mercato Inter, Rummenigge: “Perisic? E’ un giocatore che mi piace. Potrebbe non…”

Intervistato in esclusiva dalla testata tedesca Abendzeitung alla vigilia di Barcellona-Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del club bavarese, ha parlato anche del futuro dei giocatori attualmente in prestito al Bayern e, dunque, anche della situazione di Ivan Perisic, che in Germania gioca in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. Ecco le parole dell’ex attaccante nerazzurro:

“Odriozola e Coutinho non sono destinati a restare. A Perisic devo dire: questo è un giocatore che mi piace. Potrebbe non giocare sempre in modo spettacolare, ma è efficace come sabato contro il Chelsea e sta facendo il suo lavoro“.

(Fonte: Abendzeitung-muenchen.de)