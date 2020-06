Salcedo, il Verona lavora per prolungare il prestito: Juric lo vuole fino al 2021. Con l’Inter…

L’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a stare fuori per tre mesi è un lontano ricordo, Eddie Salcedo adesso è pronto a tornare in campo. E il Verona è pronto ad accontentare Juric che vorrebbe il giocatore fino al 2021. “Nel corso del campionato, aveva dimostrato tutte le qualità che gli sono riconosciute: veloce, tecnico, spesso imprendibile, Eddie è un figlioccio per Ivan Juric, che l’ha fatto debuttare tra i professionisti non ancora sedicenne nel Genoa“, sottolinea la Gazzetta dello Sport. “L’ha ritrovato e, nelle tredici giornate da giocare per chiudere l’annata, avrà un jolly offensivo essenziale su cui contare per rendere il Verona più pungente. Salcedo va a scadenza di prestito e l’Hellas già lavora per ottenere il prolungamento dell’accordo per la prossima stagione. Se n’è parlato con l’Inter, il dialogo verrà approfondito da qui ad agosto. Non solo il presente, ma anche il futuro di Salcedo può essere in gialloblù“.

(Gazzetta dello Sport)