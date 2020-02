Juric: “Allenare Kumbulla in questo periodo? C’era un po’ di tensione perché…”

Tra i giocatori accostati all’Inter nel mercato di gennaio, ma come opzione per la prossima stagione c’è Kumbulla. Del giocatore del Verona, e degli altri compagni che sembravano sul punto di partire, ha parlato l’allenatore, Juric. Queste le sue parole a Skysport:

-Com’è stato allenare due giocatori già ceduti e Kumbulla, anche lui al centro di altre trattative…

C’è un po’ di tensione, ce l’avevano perché c’è da capire che vanno in altri club più forti e gli vengono fatti contratti milionari. In questo momento guadagnano meno rispetto ad altri giocatori ed è normale che ci tenevano ad andare. Ma quello che ho potuto vedere in questi mesi è che sono attaccanti molto seri e molto attaccati alla squadra, la squadra è un bel gruppo.

(Fonte: Skysport)