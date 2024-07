Salta Pioli all’Al Ittihad: ecco chi è pronto per la panchina del club saudita

Niente Al Ittihad per Stefano Pioli, è sfumato il suo arrivo in Arabia: ecco chi è pronto per la panchina del club saudita

Niente Al Ittihad per Stefano Pioli, è sfumato il suo arrivo in Arabia. Dopo il mancato accordo tra le parti, il club saudita è pronto ad accogliere Laurent Blanc come nuovo allenatore. Presto il tecnico francese può dunque firmare per la panchina dell’Al Ittihad. Resta invece senza squadra al momento l'ex tecnico del Milan.