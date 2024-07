Ormai non è una novità che Giovanni Leoni sia uno dei profili cerchiati dall'Inter ma anche da altre big, italiane ed estere. Il classe 2006 - come riporta il Secolo XIX - è il giocatore della Sampdoria più seguito sul mercato, tanto che nelle ultime ore si è registrato un "prepotente inserimento del Napoli di Antonio Conte, ma la dirigenza genovese non si muove dalla richiesta di 5 milioni".