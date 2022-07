Sampaoli dice addio all’OM. In Cile: “C’entrano anche Vidal e Sanchez”

In queste ore è arrivata dalla Francia la notizia della clamorosa rottura tra l' Olympique Marsiglia e Jorge Sampaoli. L'ex ct del Cile lascia quindi il club francese dopo aver conquistato il secondo posto in Ligue1 e quindi l'accesso diretto alla prossima CL.

Del suo addio alla società francese parlano anche in Cile e si sottolinea che alla rottura si sarebbe arrivati per tensioni con la dirigenza sul mercato. Secondo quanto riporta Red Gol, sito cileno, tra i motivi dell'addio anche il fastidio per i mancati ingaggi dei giocatori richiesti. Tra questi c'erano anche Sanchez e Vidal che sono in procinto di lasciare l'Inter ma non sono arrivati all'OM.