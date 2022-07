Sanchez-Inter sempre più lontani: non convocato col Monaco. Cosa manca per l’addio

Sanchez non è partito questa mattina per Ferrara, dove l’Inter affronterà in amichevole il Monaco questa sera alle 20.30: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

Alexis Sanchez non è partito questa mattina per Ferrara, dove l’Inter affronterà in amichevole il Monaco questa sera alle 20.30. Non è un mistero, il cileno è fuori dai piani tecnici di Simone Inzaghi e della società nerazzurra. Ma l’addio non è dietro l’angolo e anzi, l’Inter confidava di chiudere in tempi più brevi la questione. In assenza di offerte concrete per il cartellino di Sanchez, la trattativa riguarda la buonuscita da concedere al giocatore per risolvere il contratto da 7 milioni in scadenza tra un anno.

Sanchez-Inter, cosa manca per l'addio

Sanchez fin qui ha detto no a diverse proposte arrivate dal Sudamerica e da campionati europei considerati non di prima fascia dal giocatore. Vuole ancora una top divisione, con Premier League e Liga in cima alla lista dei desideri di Sanchez. Prima però c’è da trovare l’accordo sulla buonuscita: trattativa in corso, il cileno fin qui ha detto no ai 4 milioni offerti dai nerazzurri e non sembra aver intenzione di lasciare Milano fino a quando non avrà trovato la prossima meta.

L’Inter, dal canto suo, ha fretta di trovare una soluzione per evitare di pagare ulteriori mensilità al giocatore. Le parti sono sempre più lontane, la mancata convocazione di oggi ne è una testimonianza. A maggior ragione visto che l’addio di Sanchez rallenta inevitabilmente i piani di mercato dei nerazzurri. E anche l’eventuale speranza rimasta per l'ingaggio a zero di Paulo Dybala (probabilmente non basterebbe, ma sarebbe sicuramente un primo tassello importante)…