Inter, dal portiere ad Asllani e la Lu-La: la probabile formazione col Monaco

Tutti a disposizione per il Monaco, eccezion fatta per Milan Skriniar, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in nazionale

Alessandro Cosattini

I big tutti a disposizione per il Monaco, eccezion fatta per Milan Skriniar, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in nazionale. Il difensore slovacco ha ripreso a lavorare a parte sul campo, ma ancora non è pronto. Oltre a Skriniar, sono quattro i giocatori non convocati come appurato da FCINTER1908.

Inter, la probabile formazione

Tutti gli altri giocatori di casa Inter sono pronti, inclusi i nazionali rientrati da poco ad Appiano Gentile. Tuttosport ipotizza l’undici iniziale nerazzurro per l’amichevole di stasera: Handanovic tra i pali, con Darmian, de Vrij e D’Ambrosio in difesa; Bellanova e Gosens sulle fasce, al centro Barella, Asllani e Mkhitaryan; in attacco la Lu-La.