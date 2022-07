CdS – Sanchez, l’incentivo costa di più: “4/5 mln non bastano, la vera cifra per l’addio”

Non c’è l’accordo tra l’Inter e Alexis Sanchez per la buonuscita. L’attaccante ancora non ha lasciato Milano, l’addio è più complicato del previsto. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulla situazione e in particolare sulle cifre messe sul tavolo dal club nerazzurro, per ora non accettate dal cileno e dal suo entourage.

“All'Inter non basteranno 4-5 milioni per risolvere il contratto con Alexis Sanchez. Ne serviranno di più, probabilmente 8, perché la cifra che il cileno incasserà dovrà comprendere anche una parte dell'ingaggio posticipato nel 2020-21 per non gravare troppo sul monte stipendi. Una procedura analoga a quella fatta da Arturo Vidal per il quale la buonuscita era già determinata ovvero i 3,5 milioni che doveva avere. Per Sanchez va aggiunto l'incentivo all'esodo per risolvere l'accordo fino al 30 giugno 2023 che gli garantisce 7 milioni netti, poco meno di 10 al lordo.