Sanchez un separato in casa Inter: “Niente amichevoli. E lo vuole Tudor a Marsiglia”

Alexis Sanchez non rientra nei piani di Simone Inzaghi e dell’Inter. Parti al lavoro per trovare un accordo sulla buonuscita. Gli aggiornamenti sulla situazione del cileno arrivano da La Gazzetta dello Sport: “Sanchez è un separato in casa, nell’Inter. L’attaccante non è stato convocato per le amichevoli passate e così continuerà per le prossime, se non dovesse trovarsi una soluzione sul suo futuro. Si è detto disposto a lasciare l’Inter con l’aiuto di una buonuscita, ma solo se dovesse trovare una sistemazione a lui gradita. Che non sembra essere il Marsiglia, nonostante la richiesta di Tudor”, si legge.