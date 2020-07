CorSera – Sanchez, trattativa avviata Inter-United: si può chiudere a questa cifra

“Chi disprezza compra è una regola sempre valida. Antonio Conte è di vecchia scuola e s’adegua”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al 3-0 inflitto dall’Inter al Genoa. I nerazzurri agguantano il secondo posto e puntano al miglior piazzamento dal dopo Mourinho. Conte e l’Inter hanno davanti numeri che mostrano una crescita importante: miglior difesa e secondo miglior attacco del torneo e 40 punti in trasferta ma non manca il rammarico per i punti persi da situazioni di vantaggio.

SANCHEZ – Entrato nel secondo tempo al posto di Lautaro, Sanchez si è dimostrato fin da subito pimpante, trovando anche il gol del 2-0. “Ora c’è da trattenerlo e non solo per il primo match di Europa League con il Getafe. I discorsi con il Manchester United sono avanti, la trattativa si può chiudere con 20 milioni“, il commento del Corriere della Sera.