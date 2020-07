Sky – Kumbulla, Inter in vantaggio sulla Lazio. Sanchez? Con lo United si tratta per l’acquisto

L’Inter vuole chiudere al meglio la stagione, ma sta già pensando anche alla costruzione della squadra per il prossimo anno. Marotta e Ausilio sono al lavoro per cercare di accontentare Conte.

Secondo quanto riporta Sky Sport “Per Kumbulla il Verona chiede 35 milioni, Inter in vantaggio sulla Lazio ma non ha fretta di chiudere. Vorrebbe definire l’affare a settembre. Inter avanti anche per Tonali, ha accordo di massima col giocatore, manca ancora quello con Cellino. Sanchez, l’Inter sta cercando l’accordo con lo United per l’acquisto a titolo definitivo. Non lo lasceranno in prestito oltre il 5 agosto, se lo vorrà l’Inter dovrà acquistarlo”.