La Tercera – Sanchez ha provato a tornare all’Arsenal. No di Arteta

Ha convinto l'Olympique Marsiglia che vorrebbe tenerlo nonostante il contratto in scadenza e ha offerte milionarie dall'Arabia. L'ex Inter Alexis Sanchez però avrebbe un altro desiderio. Lo hanno raccontato nei giorni scorsi in Cile. La Tercera ha scritto che l'attaccante avrebbe voglia di tornare all'Arsenal e per questo avrebbe contattato Arteta. C'è chi giura che tra i Gunners ci sarebbe chi non gli ha perdonato il passaggio al Manchester United dove però non riuscì a fare bene a causa di problemi fisici.

In ogni caso lo stesso giocatore avrebbe contatto Arteta dicendogli che vorrebbe tornare a Londra, lì ha lasciato bei ricordi. L'Arsenal ha perso la Premier League nella parte finale del campionato, quando serviva più esperienza e all'allenatore farebbe comodo un giocatore come il cileno che di esperienza ne ha tanta anche per giocare in Champions. Ma la risposta che sarebbe arrivata è un no: pur riconoscendo i meriti e l'affetto per Sanchez non lo considera come parte del suo progetto e quindi non rientrerà nei piani del club.